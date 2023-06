Nouveau chapitre pour la navigation : la réouverture du canal Pommeroeul-Condé est prévue à l’automne 2023

Un projet de réhabilitation a donc été lancé en 2018 et l’axe de onze kilomètres, dont six étaient envasés, a entièrement été réhabilité grâce à des travaux d’élargissement et de creusement du canal. Ces travaux ont été effectués pour permettre la mise en navigation de plus gros gabarits (3000 tonnes) comme l’explique Dominique Simon, inspecteur des voies hydrauliques de Charleroi et de Namur : "Tout cela permet de transporter un tonnage plus important, quasiment le double de l’ancien gabarit et surtout, de maintenir notre territoire connecté aux autres zones territoriales."