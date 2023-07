Un chantier de réfection du revêtement débutera le 7 août à Embourg sur la N633c (rue Pierre Henvard) et sur la N633 (rue de Tilff) ; plus précisément, entre les bornes kilométriques 0 et 1,132 (N633C) et entre les bornes kilométrique 4,950 et 5,010 (N633), soit du carrefour à feux tricolores situé rue de Tilff jusqu’à la sortie du pont d’Embourg.

Ce chantier représente un budget total d’environ 160.000 € HTVA financé par le SPW Mobilité et Infrastructures.