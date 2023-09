Nouveau chantier sur la E42 à Rhisnes : les travaux débutent ce 25 septembre vers Mons

Dans le but d’améliorer la vie des habitants de Rhisnes et de réduire durablement les nuisances sonores liées à l’autoroute toute proche, des travaux commenceront ce lundi 25 septembre sur la E42 peu avant la sortie 12 Namur-Ouest en vue de rehausser et de rénover les dispositifs antibruit placés le long de l’autoroute sur 600 mètres en direction de Mons uniquement.

Ces panneaux en aluminium seront rehaussés pour atteindre une hauteur variant de 3,8 à 4,4 mètres.

À partir du 25 septembre, la circulation sera réduite de trois à deux bandes vers Mons. La circulation se fera sur les bandes de gauche et du milieu. La vitesse sera alors limitée à 70 km/h. es travaux n’auront pas d’impact sur la sortie 12 (Namur-Ouest) que vous pourrez toujours emprunter sans problème.

La fin du chantier est prévue pour janvier 2024.