Nouveau chantier sur l’E429 : une voie sera soustraite dans le tunnel du Bois du Carmois durant 2 semaines

Dès ce mercredi 20 septembre, des travaux seront entrepris sur l’E429 à hauteur de Frasnes-lez-Anvains et plus précisément dans le tunnel du Bois du Carmois et ce dans les deux sens de circulation. L’état des bétons devra être inspecté et pour mener à bien cette opération, le bardage des tunnels sera démonté et une voie sera soustraite à la circulation.

Les conditions de circulation seront modifiées comme suit :

Une voie sera soustraite à la circulation au sein du tunnel du Bois du Carmois de l’E429 à hauteur de Frasnes-lez-Anvaing :

- Du mercredi 20 septembre au mercredi 27 septembre , en direction de Tournai ;

, en direction de Tournai ; Du jeudi 28 septembre au jeudi 5 octobre, en direction de Hal.

La vitesse maximale sera limitée à 70 km/h sur le sens concerné.