Nouveau chantier sur l'E42 dans l'échangeur de Bierset

Ce jeudi 10 février débutera un chantier sur l'E42 Mons/Liège à hauteur de l'échangeur n° 3 de Bierset.

Une nouvelle traversée sera réalisée sous l’autoroute ce qui permettra d'améliorer la mobilité et la capacité du réseau. Ce passage inférieur comportera également une liaison piétonne.

Plusieurs phases sont prévues; celles-ci n’impacteront pas la circulation sur l’autoroute mais bien certains accès et sorties, ainsi que des zones proches de l'E42.

Du 10 février jusqu’au 30 mai 2022 : les usagers circulant sur l’E42 vers Liège ne pourront pas emprunter la sortie n°3 " Bierset " :

Ils seront donc invités à emprunter la sortie n°4 " Flémalle " ou à poursuivre sur l’E42 jusqu’à la sortie suivante n°2 " A604 – Seraing – Grâce-Hollogne " et ce, afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Diérains Pré, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport.

En outre, le 17 et le 18 février, la route qui relie la tour de contrôle de Liège Airport jusqu’au giratoire connectant la N630c à la bretelle d’accès à l’autoroute E42/A15 vers Namur sera fermée :

Des déviations seront mises en place pour les usagers qui se dirigent vers les différentes sociétés qui se trouvent sur place.

La fin de ce chantier est prévue pour mars 2023.