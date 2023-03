Nouveau chantier dans l'échangeur de Zwijnaarde : embarras de circulation à prévoir

Annoncé ce mercredi par l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer), un nouveau chantier débutera le lundi 3 avril dans l'échangeur autoroutier de Zwijnaarde, à Gand, sur la jonction entre la E17 et la E40. Ces travaux, qui devraient prendre fin en novembre, risque de causer d'importantes perturbations et les automobilistes sont invités à éviter ce carrefour dans la mesure du possible.

La première phase des travaux, prévue jusqu'au 24 août, nécessitera la fermeture de la sortie de l'E40 venant de Bruxelles vers l'E17 en direction de Courtrai ainsi que la sortie de l'E17 venant d'Anvers vers l'E40 en direction de Bruxelles.

Le trafic venant donc de Gand et d'Anvers en direction de la capitale sera dévié vers le R4 via l'échangeur de Destelbergen. La sortie de la E40 venant de Bruxelles vers la E17 en direction de Courtrai est déjà fermée à la circulation et le trafic est dévié via les échangeurs de Merelbeke et de Destelbergen. Les automobilistes peuvent également continuer sur la E40 afin d'emprunter la B402 vers Courtrai.