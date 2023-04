Les rénovations dans l'échangeur de Battice se tiendront durant les week-ends pour éviter d'avoir trop de conséquences sur le trafic dans cette zone très fréquentée entre les deux autoroutes E40 et E42. Les dates et les modifications de circulation seront communiquées plus tard.

La fin des travaux est prévue le 16 juin prochain (sous réserve de conditions météorologiques favorables). Ce chantier représente un budget d’un peu plus de €3 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.

