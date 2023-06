Nouveau changement dans l’organigramme d’Anderlecht : Mikkel Hemmersam nouveau Sports Manager

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé l’arrivée de Mikkel Hemmersam comme Sports Manager, une position dans laquelle il devra collaborer avec Jesper Fredberg, le CEO Sports, concernant la stratégie à long terme.

Ancien avocat, Hemmersam a ensuite travaillé à l’Acédémie de Copenhague comme responsable du recrutement entre 2014 et 2018, avant de rejoindre Nordsjaelland où il a aidé au développement des jeunes du club et au scouting. Le Sporting a d’ailleurs axé une bonne partie de son communiqué sur son apport concernant la jeunesse.

"Je suis très heureux d’accueillir Mikkel. Ça faisait un certain temps que nous recherchions le bon renfort pour le département sportif. Avec Mikkel, nous accueillons quelqu’un qui possède l’expérience nécessaire et un parcours qui correspond parfaitement à l’ADN du RSCA. Il possède aussi une connaissance approfondie du foot européen, une expérience en matière de gestion et une grande passion pour le développement des talents.", a expliqué Fredberg.

De son côté, le principal intéressé a également mis en avant sa passion pour la formation. "Le développement des jeunes talents est mon principal moteur. C’est pourquoi j’ai toujours eu beaucoup de respect pour le travail que le RSC Anderlecht accomplit chaque année pour produire autant de joueurs talentueux, a-t-il avancé. Je me sens donc honoré de venir travailler pour un club tel que le RSC Anderlecht où cet aspect du football est si crucial pour la philosophie du club. Ce projet a un potentiel énorme et j’ai vraiment hâte d’en faire partie."

Concrètement, Hemmersam sera responsable du scouting, du recrutement et de l’organisation des RSCA Futures, l’équipe U23 du Sporting qui joue en Challenger Pro League.