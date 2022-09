Nouveau cas positif au covid : Maxim Van Gils quitte la course

Un de plus. Alors qu’une quinzaine de coureurs avait déjà quitté les routes de la Vuelta, un nouveau coureur est contraint d'abandonner. Ce lundi, lors du dernier jour de repos, l’équipe Lotto-Soudal a annoncé le forfait de Maxim Van Gils, positif au coronavirus.

Dans le communiqué, le coureur s’est exprimé concernant son retrait de la course : "Je suis très déçu, cette Vuelta était un gros objectif pour moi, pour lequel j’ai travaillé dur. Je vais prendre mon temps pour récupérer et me concentrer sur d’autres objectifs dans la dernière partie de la saison."

Plus que jamais, la situation sanitaire va continuer à peser dans le peloton. En conférence de presse, Remco Evenepoel a même expliqué que tomber malade était sa "plus grande peur" à l’approche des dernières étapes.