Nouveau cancéropôle à Tivoli : la preuve que la recherche contre le cancer avance

La position de traitement est très importante puisque le rayon doit irradier une zone de quelques millimètres, en évitant au maximum les cellules saines autour. C’est là que la nouvelle salle du scanner entre en jeu. "Grâce à des caméras qui sont dans le plafond, on va prendre une image du patient, qui sera l’image de référence. Et lorsqu’on remettra le patient en traitement, sa position devra être identique à celle prise lors de l’image de référence, développe Dr Cathy Mahin. L’avantage de cette technique, c’est qu’on capte tous les mouvements pendant le traitement et si le patient tousse, sursaute, respire trop fort, le traitement va s’arrêter. C’est une sécurité pour le patient et pour nous, cela rassure le patient. Et le dernier avantage, c’est que cela pourra remplacer à terme les marques que l’on met sur le corps du patient pour l’irradier."

70% de chance de guérison

Si l’incidence reste élevée, elle s’explique aussi par les progrès de la science et un taux de guérison plus élevé. La recherche a notamment beaucoup progressé sur l’immunothérapie. "L’immunothérapie a pour principe de stimuler l’immunité du patient pour que cette immunité s’attaque aux cellules cancéreuses. Cette technique donne de très bons résultats sur certains cancers et dans certaines situations", assure Dr Anne Leleux, cheffe de service d’oncologie-hématologie. "A côté de cela, on progresse aussi sur la thérapie ciblée qui exploite la connaissance de plus en plus fine du comportement des cellules cancéreuses et de leur profil génétique. Cela permet d’identifier les anomalies qui mènent une cellule à devenir une cellule cancéreuse. Des médicaments sont développés pour cibler ces anomalies-là. Donc pour un patient, en fonction du type de tumeur et du profil génétique de cette tumeur, on peut choisir un traitement de façon très ciblée."