Nouveau calendrier scolaire : une rentrée "prise de tête" pour les familles qui ont des enfants scolarisés en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le problème se posera surtout aux vacances de printemps, désormais décalées entre les deux communautés. Pour la famille recomposée d’Aline, c’était pourtant un moment privilégié pour se retrouver. "A cette période-là, je pars habituellement une semaine à la mer, juste avec les enfants. Comme mes deux aînées partent les deux mois d’été chez leur papa à l’étranger, c’était la seule semaine où il était possible de nous réunir", témoigne la maman. Le cas d’Aline est loin d’être isolé. Et les différents parents que nous avons contactés à ce propos regrettent tous la disparition de ces moments privilégiés où la famille se retrouve au complet. "Ce sont des moments où il n’y a pas la pression du travail, de l’école, où il ne faut pas courir à droite et à gauche pour aller chez les copains ou aux activités extrascolaires. C’est aussi le moment où on peut être plus disponibles pour échanger avec nos enfants, les observer dans un autre contexte, voir les progrès qu’ils ont faits. Et puis, entre les frères et les sœurs, dans les fratries, ce sont des moments où on peut partager des choses ensemble", insiste Marie Stievenart, psychologue spécialisée dans les liens parents-enfants.