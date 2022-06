Nouveau calendrier scolaire : en Wallonie, un parent sur deux pense que les nouveaux rythmes scolaires ne seront pas bons pour leur enfant

Un rythme de 7 semaines de cours suivies de deux semaines de vacances, le nouveau calendrier scolaire ne plaît pas à tous les parents. Cinquante-deux pour cent des parents de Wallonie estiment que la réforme des rythmes scolaires qui entrera en application dès le 29 août, jour de la rentrée, n’apportera pas de bénéfices à leur enfant, selon une enquête d’opinions menée par la caisse wallonne d’allocations familiales Camille.

Six parents sur dix estiment que l’ancien calendrier scolaire "fonctionnait très bien", et 43% redoutent de devoir trouver plus d’occupations pour leurs enfants. Près de quatre parents sur dix soulignent le non-alignement des congés avec les autres Communautés, et 37% regrettent que les enfants puissent moins profiter de l’été à l’avenir.