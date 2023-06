Nouveau calendrier pour le tram de Liège : vers une mise en service en janvier 2025

Quand les Liégeois pourront-ils enfin prendre le tram ? La question revient souvent à Liège depuis que le chantier a pris du retard et ce vendredi, un premier élément de réponse a été dévoilé : ce sera normalement le 31 janvier 2025. C’est ce qui ressort des négociations menées des mois durant entre l’OTW, l’Opérateur de Transport de Wallonie, autrement dit le groupe TEC, et le consortium Tram’Ardent en charge du chantier. La Région wallonne va aussi débourser 79 millions d’euros pour terminer le chantier et indemniser Tram’Ardent pour couvrir les retards et dépenses liés aux circonstances exceptionnelles comme le Covid.