Nouveau bijou de Kevin De Bruyne : le Diable inscrit un coup franc sensationnel face à Leicester et offre la victoire à City

Kevin De Bruyne est magique ! En déplacement sur la pelouse de Leicester avec Manchester City ce samedi, le Diable Rouge a une fois de plus régalé. Déjà buteur le week-end dernier contre Brighton, KDB a récidivé en inscrivant un magnifique coup franc face aux Foxes. Un but synonyme de victoire pour les Cityzens (0-1).

Privé de son duo Erling Haaland, légèrement touché au pied et fatigué selon Pep Guardiola, De Bruyne, plutôt habitué à distribuer des caviars, s’est mué en buteur cet après-midi. En début de deuxième période, le Belge a donné l’avantage aux siens en inscrivant un sublime coup franc des 25 mètres (0-1, 49'). Sa frappe puissante et millimétrée n’a laissé aucune chance à Danny Ward. C’est son troisième but en championnat alors qu’il a déjà délivré neuf passes décisives.

Dans la foulée, un autre Belge s’est mis en évidence en la personne de Youri Tielemans, titulaire à l’occasion de la 14e journée de Premier League à l’instar de Timothy Castagne et Wout Faes. Sur un corner botté par James Maddison, l’ex-Anderlechtois, positionné à l’entrée du rectangle, a déclenché une fantastique volée qui s’est malheureusement écrasée sur la latte du chanceux Ederson.

Malgré plusieurs belles opportunités, Leicester, qui a relevé la tête ces dernières semaines après un début de saison catastrophique, n’est pas parvenu à égaliser et a subi sa 8e défaite de la saison. De son côté, les Skyblues prennent provisoirement la première place à Arsenal, qui affronte Nottingham Forrest dimanche.