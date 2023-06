Nouveau bachelier en gestion de crise, un cursus issu des multiples crises qui secouent notre société

Les crises se multiplient ces dernières années : covid, inondations, cyberattaques etc. Nos sociétés et institutions payent un lourd tribut lors de ces crises. La Haute Ecole de la Province de Namur a donc élaboré avec l’aide de professionnels régulièrement confrontés à des crises et à leurs gestions (hôpital, police, armée etc.) un nouveau bachelier en gestion de crises. Pour nous en parler, Jean-Alexandre Verdonck, inspecteur général de l’enseignement et de la formation à la province de Namur était notre invité dans la matinale de Vivacité Namur.