Nous vous offrons vos accès au plus grand parc à thème sportif d’Europe

Sparkx construit le plus grand parc à thème sportif d’Europe en Belgique



Plusieurs générations pourront pratiquer ensemble plus de 50 sports sous un même toit quel que soit leur niveau



Sparkx construit le plus grand parc à thème sportif d’Europe à Hasselt sur 3500mètres carrés, sportifs, familles, groupes d’amis, écoles, entreprises et autres organisations pourront s’essayer à plus de 50 disciplines sportives différentes à des simulateurs de réalité augmentée les visiteurs pourront pratiquer non seulement des sports classiques comme le football ou le basket-ball, mais aussi des disciplines moins connues des Belges, telles que le curling, le baseball ou la balle au prisonnier virtuelle Hado, une invention japonaise.

Les adeptes de tous âges pourront également bientôt s’adonner à des sports moins accessibles comme le parapente, la pêche sportive, le ski alpin ou un vol en wingsuit.