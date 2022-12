"Nous vivons une 6ème extinction de masse, bien plus grave que les précédentes"

Dans le cadre du PODCAST "Déclic-Le Tournant" de cette semaine qui porte sur la préservation de la Biodiversité (enjeu de la COP15 à Montréal) nous avons rencontré l’un des meilleurs spécialistes de ces enjeux, le français Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS et auteur notamment de l’ouvrage "Le sourire du pangolin, ou comment mesurer la puissance de la biodiversité".

Il nous explique à quel point la biodiversité est présente à tous les étages de notre existence : pour purifier l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, elle nous apporte l’essentiel de notre alimentation. La biodiversité ce sont aussi les abeilles qui pollinisent les fleurs, les champignons qui permettent aux arbres de se nourrir ou encore les bactéries qu’on trouve dans notre organisme.

Mais voilà, pour Philippe Grandcolas, cet équilibre est aujourd'hui menacé comme il ne l’a jamais été. Pour lui, parler d’une extinction de masse, la 6ème pour notre planète n’est pas exagéré… "non je trouve même que le terme n’est pas assez fort. Parce que, dans l’imagerie populaire, quand on parle d’extinction, on voit l’extinction des dinosaures… Du coup on peut se dire que c’est lointain et qu’en plus, après cette extinction-là, les choses se sont bien passées puisqu’elles ont permis ensuite l’apparition de nouvelles espèces, dont l’espèce humaine"…

Or, le spécialiste français, explique à quel point la crise actuelle est différente : "ici c’est nous qui la causons intégralement, c’est infiniment plus rapide et le taux d’extinction est 100 à 1000 fois supérieur à celui des temps géologiques anciens, c’est-à-dire que l’on va beaucoup plus vite et plus fort qu’à l’époque où se sont éteints les dinosaures" Du coup, détaille encore Philippe Grandcolas, "nos enfants et nos petits enfants connaitront une faune et une flore bien différente de celle que nous connaissons encore aujourd’hui…"

Vous voulez comprendre pourquoi la biodiversité est un enjeu essentiel ? Ce que sa destruction coûte à la collectivité ? Prenez le temps d’écouter les 45 minutes du PODCAST " Déclic – Le Tournant " de cette semaine.