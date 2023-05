"Nous sommes un laboratoire pour le continent entier" : Bruxelles (Molenbeek), capitale européenne de la culture 2030 ?

Le 8 mai, c’est aussi le jour de la capitulation de l’Allemagne nazie. Et cette année, une mobilisation forte, notamment des acteurs culturels, a lieu en Flandre pour que cette date redevienne un jour férié. Celui-ci avait été abandonné en 1983. Revaloriser le rôle et les figures des résistants, notamment en Flandre. Une écoute politique sur les questions relatives au passé et à nos valeurs, plus importante (et nécessaire) cette année, confirme la politologue (qui sera d’ailleurs au fort de Breendonk aujourd’hui pour une lecture des noms de résistants et résistantes). Une discussion aura aussi lieu au parlement fédéral.

Pour que l’avenir du pays, et plus spécifiquement de la Bruxelles et sa région rime à l’avenir encore davantage avec cohésion.