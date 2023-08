Nous sommes moins productifs au travail à un moment précis de la semaine.

Bilan des courses : les performances des employés chutent considérablement l'après-midi, en particulier le vendredi. "Les employés sont réellement moins actifs et plus enclins à commettre des erreurs l'après-midi et le vendredi, le vendredi après-midi représentant le point le plus bas de la productivité des travailleurs", résument les chercheurs dans un communiqué.

Fautes de frappe plus fréquentes, diminution du nombre de mots tapés au clavier, moins de mouvements de souris ou de défilements sur l'écran...

Autant d'indices qui confirment que les employés ont tendance à moins utiliser leur ordinateur quelques heures avant de partir en week-end.