"Nous sommes menacés à chacune de nos activités": les associations montoises dénoncent la montée de l’extrême droite

Mais comment expliquez la multiplication des dépôts de ce type de motion, que cela soit une initiative citoyenne ou politique ? Pour Benjamin Biard, l’explication est à chercher du côté de la visibilisation grandissante de certains groupes ou partis d’extrême droite :" Cela traduit une inquiétude de la montée de l’extrême droite, et plus précisément du développement du parti Chez Nous. Très concrètement, c’est le développement de ce parti qui est souvent visé par ces motions et qui a déjà fait l’objet de mesures communales, notamment à Charleroi. Et à côté de ces motions on voit aussi des collectifs antifascistes se développer ou se développer à nouveau, je pense notamment à Namur. Cela démontre, une nouvelle fois, l’inquiétude qui grandit au sein d’une partie de la société."

Nos confrères de la Libre Belgique annonçaient qu’un accord avait eu lieu au sein de l’extrême droite belge : le Vlaams Belang ne présentera pas de listes en Wallonie afin de ne pas faire d’ombre à Chez Nous. Benjamin Biard explique : " Le terme que j’ai employé c’est parrainage. Le parti Chez nous a été parrainé par d’autres partis d’extrême droite, et pas que par le Vlaams Belang. Ils parviennent ici à s’accorder d’un point de vue électoral. En 2019, le Vlaams Belang avait réussi à récolter un peu plus de 18.000 voix. À l’époque il n’avait pourtant pas fait campagne en Wallonie, avait des listes très peu complètes. C’était donc symbolique. Aujourd’hui, cet accord me semble très utile pour le parti Chez nous. Mais idéologiquement, ce sont des formations qui partagent à ce point un même fond, évidemment pas sur le point communautaire et institutionnel, mais sur l’immigration, les positions conservatrices ou encore le dégagisme politique, que cet accord ne me surprend pas."