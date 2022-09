Nous sommes entrés dans une période de peur !

La peur ce mot que l’on ne prononce pas mais que l’on pense très fort. La peur est partout, elle est économique et sociale. Nous sommes confrontés à une situation inédite. La crise actuelle plombe le moral, l’incertitude économique mondiale engendre la peur du lendemain. Contrairement à la crise du Covid ou encore à la crise de l’euro, nous l’avons déjà vécu dans le passé : les années 70 et les chocs pétroliers, les années 80 et la flambée de l’inflation, l’explosion de la bulle internet dans les années 2000, et aussi avec l’inflation et des taux d’intérêt négatifs. Mais la peur est mauvaise conseillère. Comment apaiser les inquiétudes, qui pourraient se transformer en colère incontrôlée ? Il faut analyser les situations du passé ressemblantes et en retenir les leçons. Amid Faljaoui notre chroniqueur économique nous parle de cette peur.