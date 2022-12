"Nous sommes des enfants de la guerre" : comprendre la colère kurde après l'attentat de Paris

"On est toujours criminalisés", se lamente Esther. "On peut être dans n’importe quelle profession – médecins, avocats, etc. – quand vous dites que vous êtes Kurde, vous êtes criminalisé. Et d’ailleurs j’ai suivi des thérapies parce que j’étais Kurde. Parce que je ne me sentais pas bienvenue."

Un statut de terroriste alors que je suis une enfant

"Je me souviens que ça a été très bouleversant vers 11-12 ans de remarquer que quelque chose que je n’ai même pas choisi, me mettait dans un statut de terroriste, alors que je suis juste une enfant comme tous les autres. Il faut vraiment qu’une compréhension des deux côtés s’installe entre les peuples (turc et kurde, ndlr) et qu’on puisse vraiment vivre en harmonie et en paix parce que c’est tout ce qu’on recherche. En tout cas, personnellement, c’est tout ce que je cherche."

L'histoire kurde est marquée par des conflits avec l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Le Kurdistan en tant que tel n'est pas un pays, mais une communauté installée sur le territoire de quatre États. Des guerres, des massacres, des bombardements et des attaques terroristes s'y multiplient depuis des dizaines d'années. La Turquie d'Erdogan est notamment en guerre contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, accusé d'attentats sur le sol turc.