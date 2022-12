"Nous sommes avec l’Ukraine": le Parlement européen remet le prix Sakharov au "courageux peuple ukrainien"

Doté de 50.000 euros, le prix Sakharov met à l’honneur chaque année des personnes ou des organisations engagées dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales.

"Le message de l’Europe est clair : nous sommes avec l’Ukraine", a souligné la présidente du Parlement, Roberta Metsola. "Le peuple ukrainien ne livre pas seulement une guerre d’indépendance, mais aussi une guerre de valeurs, ces valeurs qui sont la base de notre mode de vie dans l’Union européenne et que nous avons pu longtemps considérer comme acquises, au jour le jour".

Le prix Sakharov avait récompensé l’an dernier l’opposant russe incarcéré Alexeï Navalny, pour lequel la présidente Metsola a réitéré mercredi les appels de l’UE à une libération immédiate et sans conditions.

Volodymyr Zelensky a pour sa part de nouveau réclamé la mise en place "le plus rapidement possible" d’un tribunal international spécial pour traduire en justice les plus hauts responsables de la guerre russe en Ukraine.