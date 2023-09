"Nous pouvons être plus stricts dans les règles de chômage": le MR se lance en campagne

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a lancé samedi son parti dans la campagne en vue des élections de 2024. Devant les militants réunis au Lac de l’Eau d’heure, il a énuméré quelques-uns des thèmes centraux de son parti dans les mois qui viennent et dévoilé un logo relooké ainsi qu’un slogan de précampagne : "Travailler l’avenir".

L’emploi en Wallonie a occupé une place de choix dans le discours du président libéral. M. Bouchez a fustigé les politiques sociales et de chômage qui, selon lui, expliquent le nombre de demandeurs d’emploi dans le sud du pays.

"Comment expliquer aujourd’hui que la Belgique ait 200.000 vacatures et que la Wallonie ait 230.000 demandeurs d’emploi ? Oui, je l’assume, nous pouvons être plus stricts en politique sociale, dans les règles de chômage, parce que cette politique sociale devient destructrice de bien-être et condamne des individus à rester dans l’assistanat toute leur vie", a-t-il lancé.