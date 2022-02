"Nous, on garde le masque": les moins de 12 ans peuvent laisser tomber le masque, mais tous ne le feront pas

Mais tous ne le feront pas: certains parents inquiets que si le masque n'est plus obligatoire, il est cependant autorisé, et reste un moyen de prévention efficace.

Philippe Lucien Torcq, représentant du collectif Parents et Enseignants Solidaires face à la crise sanitaire Covid19, pense qu’il est important que les élèves qui le souhaitent puissent continuer à porter un masque en classe. Le collectif a même lancé une action : "Nous, on garde le masque !", lui qui revendiquait déjà il y a plus d’un an, le port du masque dès 6 ans à l’école.

Selon le représentant, il faut plus de pédagogie dans les écoles et que les enseignants puissent prendre plus de temps pour donner des explications aux élèves : "Le masque a fait ses preuves, on sait qu’il diminue grandement le risque d’infection. Les enseignants doivent pouvoir expliquer aux enfants pour quelles raisons on porte un masque, la bonne façon de le porter, avec, par exemple, des tutoriels adaptés. Ainsi chacun pourra faire un choix. Il faut aussi parler aux parents pour combattre les stéréotypes qu’ils peuvent avoir sur le port du masque".

Il est encore trop tôt selon Philippe Lucien Torcq pour assouplir la règle sur le port du masque : "Il serait plus sage d’attendre le congé de Carnaval pour voir comment la situation sanitaire évolue. Nous ne sommes par contre la fin de cette obligation mais nous pensons qu’il est prématuré de le faire maintenant".

"Certaines écoles ne sont pas favorables pour que les élèves continuent à porter le masque après la levée de l’obligation. C’est pour ça que nous proposons aux parents une lettre type à destination des établissements" : ajoute-t-il.