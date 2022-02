"Nous ne pouvons pas accepter que l'Ukraine devienne une plateforme de forces hostiles envers la Russie", dit l'ambassadeur russe en Belgique

Alexander Tokovinin, ambassadeur russe à Bruxelles était l’invité de Matin Première alors qu'il sera auditionné par les députés du parlement courant de la journée, à propos de la situation en Ukraine. Face à Thomas Gadisseux, il a rappelé la position de la Russie dans cette situation de crise, alors que des milliers de soldats russes sont amassés à la frontière ukrainienne.

"La situation dans la sécurité européenne n'est plus tenable. On ne cherche pas de guerre, on ne veut pas de conflit, mais on voit que la situation avec la sécurité est devenue intenable pour la Russie."