"Nous n'irons plus au bois", une chanson qui est un appel à la partouze...

" Nous n’irons plus au bois ", un tube qui a traversé les siècles, ici dans la version de Sylvie Vartan. Cette chanson est une ronde qui est née au 17ème siècle et qui s’est bien collée à la mémoire collective. Tout le monde connaît au moins le premier couplet : " Nous n’irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. La belle que voilà. Ira les ramasser. " Jusqu’ici, on ne comprend rien. Quatre strophes, et on est déjà perdus !

Hé bien, sachez que, lorsqu’on se renseigne un peu, on découvre très rapidement que " Nous n’irons plus au bois ", cette petite ronde innocente que Madame Marie-Claude a sans doute appris à ce que vous avez de plus cher, est une chanson sur les bordels. C’est une chanson qui illustre la décision de Louis XIX de fermer les maisons closes, suite à une terrible épidémie de maladies vénériennes. Derrière " Nous n’irons plus au bois ", il faut lire " Nous n’irons plus au bordel "… " Les lauriers sont coupés " faisant référence aux branches de lauriers placées au-dessus des portes et des fenêtres qui signalaient les maisons closes…

En fait, " Nous n’irons plus au bois " est un pamphlet contre la décision de criminaliser la prostitution – déjà ! La chanson dit plus loin : " Mais les lauriers du bois, les laisserons nous couper ? Non, chacune à son tour ira les ramasser. " C’est quasiment un tract pour la défense des travailleuses du sexe. Mieux, si on veut bien écouter le refrain, " Nous n’irons plus au bois " est une chanson qui fait l’apologie de la partouze : " Entrez dans la danse. Voyez comme on danse. Sautez, dansez. Embrassez qui vous voudrez. " Ça sonne comme de la poésie " girly "… et pourtant, ça parle de sexe à plusieurs. Les petites filles ne savent pas très bien ce qu’elles chantent quand elles chantent " Nous n’irons plus au bois " comme elles ne savent pas très bien ce qu’elles chantent lorsque, quelques siècles plus tard, elles chantent :