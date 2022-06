"Nous n'irons pas à l'opéra": Singing Molenbeek et le Young Belgian Strings en concert.

Singing Molenbeek rassemble depuis 2014 des jeunes de 5 à 12 ans issus de milieux multiculturels et de situations sociales diverses. La vocation de cette chorale: transmettre aux enfants le goût de la musique, leur ouvrir des portes, et convaincre le ministère de l’Education de l’importance de l’apprentissage musical à l’école et des bienfaits de cette activité. Un projet essentiel et parrainé par des musiciens de talents !

Young Belgian Strings et Singing Molenbeek ont en commun la passion de la musique, la jeunesse et l’éducation.

Young Belgian Strings, sous la direction de Dirk Van de Moortel, œuvre pour donner aux jeunes musiciens issus de tous les Conservatoires de Belgique la possibilité de parfaire leur art au sein de l’orchestre à cordes et Singing Molenbeek, dirigée par Zeno Popescu, développe des projets artistiques et pédagogiques mettant en valeur des enfants de 5 à 12 ans dans une chorale issus de milieux multiculturels et de situations sociales diverses de la commune bruxelloise de Molenbeek.

Les deux associations unissent leurs forces pour vous proposer cette magnifique comédie musicale basée sur la pièce " Nous n’irons pas à l’opéra " de Julien Joubert.

Ana-Camelia Stefanescu - soprano, Lorenzo Gatto - violon et Julien Libeer - piano rehaussent de leur renommée internationale ce spectacle féérique destiné à un public " de 7 à 77 ans "

Remportez deux places pour ce concert qui aura lieu le dimanche 12 juin prochain à 16h.