Nous, les poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans

Nous sommes comme des poissons rouges. Enfermés dans le bocal de nos écrans. Nous avons perdu la maîtrise du temps et de l’attention. Les push et autres alertes n’arrêtent pas de nous distraire. Et la crise sanitaire n’a rien arrangé. C’est ce qu’observe le président d’Arte, Bruno Patino. Quelles solutions propose-t-il pour nous sortir de cette dépendance au numérique ?

Bruno Patino signe Tempête dans le bocal. La nouvelle civilisation du poisson rouge (Ed. Grasset). Deux ans après le succès de La civilisation du Poisson rouge, il poursuit son travail de recherche, le déploie et l’approfondit pour que chacun puisse se trouver une voie libre et apaisée.

Déconnecter est un leurre. Mais lutter avec souplesse, transformer nos façons de faire, de connaître, d’aimer, se chercher des rites, réformer notre langage, déjouer l’Intelligence Artificielle. Et surtout, se créer une plage de temps à soi, chambre virtuelle, mains vides, regards vers le ciel : telles sont les leçons et pistes possibles de cet essai.