Nous faisons entre deux et cinq erreurs par heure : tout va bien nous disent les neurosciences

Pour la consultante spécialisée en neurobiologie du comportement, chacun possède un décodeur unique : "Le cerveau, dans une boîte crânienne reçoit des influx nerveux : pas d’images, pas de sons, pas de couleurs, pas d’odeurs… Ces influx sont décodés par notre mémoire, la façon émotionnelle dont on a vécu auparavant, et forment notre câblage et notre perception de la réalité. La façon d’interpréter une même réalité est différente selon la personnalité de chacun".

Pour elle, avoir conscience que ce que je perçois n’est qu’une interprétation parmi des milliers d’autres possibles, porte à l’humilité, à la tolérance, à la communication bienveillante et à l’écoute plutôt que de croire que l’on a raison. Être d’accord ou pas avec ce qui est dit est dans un second temps idéalement.

Et de rappeler que lorsque l’on communique, on retient 20% de ce qui est dit et 80% de non verbal. En mode virtuel, nous avons moins de paramètres et nous perdons une énorme proportion du message. Dans certains métiers 'à risque', il est nécessaire de créer un décodeur d’informations le plus semblable possible pour réagir selon des codes communs.