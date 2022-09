Nous débarquons à Greenville, Caroline du Sud, en compagnie du jeune Marcus King qui vient de sortir un nouvel album

C’est la ville la plus peuplée de Caroline de Sud, bienvenue à Greenville pour cette nouvelle escale de notre road trip musical aux Etats-Unis.

Les Cherokees, peuple natif de cette partie de territoire, ont perdu leurs terres durant la révolution américaine. Ayant fait les frais d’un insidieux traité, la région devient officiellement le Comté de Greenville fin du 18e siècle, en référence au Général Nathanael Greene. Tournons cette page sombre de la conquête des USA pour nous pencher sur le renouveau de Greenville, qui, après le déclin des glorieuses sixties, va se relever grâce à l’urbanisme, l’art et au dynamisme socio-économique. Greenville compte également une belle série de célébrités, par exemple : le physicien Charles Townes (Prix Nobel et inventeur du rayon laser), Jesse Jackson (célèbre militant des droits civique), Aaron Tippin (le chanteur de country) ou encore l’acteur Bo Hopkins (décédé le 28 mai dernier).

Parmi ces célébrités, comment ne pas évoquer Marcus King ? Fils d’un célèbre guitariste de blues, le jeune Marcus va très vite jouer de la guitare et s’entraîner sur les disques de son père. Un premier groupe à l’adolescence, des études musicales, des références très marquées pour Duane Allman, Albert King, mais aussi Waylon Jennings et Merle Haggard. Et déjà, ce fameux son "un rock psychédélique du Sud influencé par la soul".