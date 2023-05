Nous avons testé le nouveau train de nuit reliant Bruxelles à Berlin

Un point de vue partagé par un jeune couple de Bruxellois en voyage pour le week-end : "L’empreinte carbone est quand même nettement moindre et on gagne une nuit !", s’exclame Pauline. "Donc, on arrive le matin, on est super frais, on peut commencer notre journée de visite et on économise une nuit d’hôtel".

"Et on arrive direct dans le centre-ville", ajoute François, son compagnon. "Donc, on ne doit même pas payer une liaison de l’aéroport au centre, on arrive direct dans le centre de Berlin !"