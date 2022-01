Nous avons suivi Rom, Louis et Thomas, des militaires en opération survie

"C'est pas Koh Lanta, il y a moins de cocotiers."

Rom, Thomas et Louis sont trois militaires belges en formation de survie en terrain "ennemi". Pendant 3 semaines, ils pratiquent des techniques essentielles : construire un abri, lancer et maintenir un feu, gérer l’eau et la nourriture. Vers de terre, scarabées, orties… les repas sont maigres. Isolés dans les bois, ils sont directement évalués par leurs instructeurs.

Ils doivent notamment se mouiller pour échapper à l’ennemi pendant une course-poursuite de près de 74 km pendant 3 jours.

Découvrez dans la vidéo VEWS s'ils vont réussir à surmonter ces épreuves.