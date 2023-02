Nous aurions besoin de plus de sommeil en hiver, selon une étude.

De nouvelles recherches suggèrent que nous pourrions avoir besoin de plus de sommeil pendant les mois les plus froids. Que nous soyons lève-tôt ou couche-tard, nos horloges biologiques sont réglées par le soleil. C’est pour cela que nous aurions besoin d’adapter nos habitudes, notamment nos horaires de travail, en fonction de la saison.

Une équipe de chercheurs de la Clinique du sommeil et de la chronomédecine de l’hôpital St Hedwig en Allemagne avance que même dans une population urbaine dont le sommeil est perturbé, les humains connaissent un sommeil paradoxal plus long en hiver qu’en été et un sommeil moins profond en automne.