"Nous allons, lentement mais sûrement, vers la fin de la 5e vague", selon Yves Van Laethem

Voyages et travail en présentiel : quelques règles d'or

Cela ne vous aura pas échappé : c'est à partir de ce vendredi que de nouvelles normes entrent en vigueur. Elles ont été établies lors du dernier Comité de concertation.

Alors que les nouveaux critères d'assouplissement sont bien résumés ici, le porte-parole des Affaires étrangères Wouter Poels a voulu rappeler que le maître mot reste la prudence. Concrètement, à l'approche des congés de détente/de Carnaval, il faut prendre en compte le fait que plusieurs pays ont à leur tour assoupli leurs mesures d'entrée sur le territoire, avec des changements en termes de documents (le PLF) ou de preuve de vaccination à fournir à votre départ.

Les Affaires étrangères conseillent d'enregistrer leur voyage sur TravellersOnline, afin d'être contacté plus facilement par les autorités belges en cas de changement majeur. Mais ça, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Pour le reste, les informations sur chaque pays se trouvent sur le site des Affaires étrangères, alors que celles sur le retour de voyage sont disponibles à cette adresse.

Si vous ne faites pas partie des chanceux qui auront quelques jours de congé, vous êtes au courant aussi que l'obligation de télétravail est levée. Les conditions de ce travail en présentiel, les indemintés prévues en cas de prolongation du télétravail sont bien résumées ici. Ce que le SPF Emploi a voulu mettre en avant lors de la conférence de presse concerne notamment les mesures de sécurité : il faut continuer à suivre les mesures du guide générique et donc à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières autant que possible. La ventilation et la désinfection -des mains comme du matériel fréquemment touché- sont mis en avant par les services de prévention, tout comme le port du masque si la distanciation sociale ne peut être garantie. Les règles de tesing, quarantaine et isolement restent bien évidemment toujours en vigueur et, si possible, détaille-t-on en conférence de presse, il faut réorganiser les pauses-déjeuner et les pauses-café pour mieux s'adapter à un nombre de personnes plus important.