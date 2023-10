Nourrir son animal coûte de plus en plus cher

La nourriture pour animaux coûte de plus en plus cher. Selon la marque, on parle de 15 à 25% de plus en un an. Et cela a des répercussions. Sur les particuliers, mais aussi sur les professionnels du secteur.

Des conséquences pour les refuges

Nous nous sommes rendus au refuge "Animal Sans Toit", à Faimes, en province de Liège. Chaque jour, les chiens attendent leur repas avec impatience. Des chiens qui consomment jusqu’à deux sacs par jour. Soit un budget de plus de 200 euros. "Au niveau des sacs de croquettes pour chiens, il faut compter un sac et demi à deux sacs de 20 kilos par jour" explique Véronique Joyeaux, employée au refuge, "c'est un peu plus de 100 euros le sac, en sachant qu'avant, il coûtait entre 80 et 90 euros".

Ici, les animaux ont été abandonnés par leurs propriétaires. Entre autres pour des raisons économiques. "Deux à trois fois par semaine, malheureusement, on est appelés par des gens qui n'ont plus les moyens de nourrir leurs animaux et qui demandent qu'on les prenne en charge" explique Fabrice Renard, vice-président d'Animal Sans Toit. "Ça peut aller du chien jusqu'à l'équidé."

Pour faire face, les responsables font appel aux collectes de nourriture. Mais les dons sont moins nombreux.

Une hausse de 15 à 25%

Il faut dire que la nourriture pour animaux n’échappe pas à la hausse des prix. En moyenne, ces sacs étaient 15 à 25% moins chers l’an passé. Pour tenter de gagner quelques euros, les maîtres usent de toutes les stratégies. "J'ai un peu négocié avec le vendeur comme je suis un bon client, et j'ai eu un petit pourcentage" explique cet acheteur.

Si les propriétaires cherchent des astuces, les magasins spécialisés, eux, cassent les prix pour attirer les clients. "Quand on fait des promos, on a énormément de gens, c'est quatre fois plus de passages à la caisse par jour vendredi et samedi" indique Sébastien Francis, propriétaire d'Animal Confort. "Les gens viennent profiter des promotions. Ils achètent plus pour durer plus longtemps et économiser de l'argent."

Acheter moins cher? "Pas une bonne idée"

Des clients parfois tentés par l’achat de produits moins chers. Un choix qui n’est pas forcément gagnant. "Ce n'est pas une bonne idée parce que le moins cher à la longue coûte cher pour la quantité qu'on donne, les soins... Avec une alimentation trop grasse, on a des problèmes de peau, donc finalement, le bon marché coûte plus cher" précise le vendeur.

En Wallonie, 1 foyer sur 3 possède un animal de compagnie. Cette hausse des prix est donc loin d'être anodine.