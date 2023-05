"Nourrir Saint-Léger", un festival sur la transition alimentaire en Gaume

Comment changer nos habitudes alimentaires pour réduire notre impact sur la planète, notre empreinte écologique ?

Comme dans d’autres lieux de Wallonie, un collectif de citoyens de la commune de Saint-Léger a décidé d’organiser un festival sur la transition alimentaire. La première édition du festival " Nourrir Saint-Léger " se déroulera du 20 au 27 mai : une semaine d’activités, de rencontres, un marché du terroir, une balade, une pièce de théâtre, un film, des débats, des ateliers pour petits et grands, etc.

" On est parti du constat des catastrophes naturelles que la Belgique a connu il y a quelque temps, donc les inondations, puis la sécheresse extrême. On s’est dit qu’il fallait essayer de changer nos modes de consommation, nos modes de vie pour essayer de réduire notre empreinte écologique. On avait participé à l’événement " Nourrir Arlon " et on s’est dit pourquoi pas " Nourrir Saint-Léger " ? L’idée en général, c’est d’amener le citoyen à s’interroger, à comprendre les enjeux alimentaires et à lui faire adhérer à une consommation locale et durable ", explique l’un de ces citoyens, Sébastien Traversa.

Des citoyens qui ont déjà créé, dans leur commune, deux poulaillers collectifs, mais aussi un potager, un verger, et un rucher collectifs. Ils seront à découvrir lors de la balade-dégustation.

Infos sur le site www.nourrir-saint-leger.be