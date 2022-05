Nourrir Liège 2022 : un projet de hub logistique circuit court à Droixhe

Un tel hub logistique répondrait clairement à une nécessité, comme le constate Christian Jonet, coordinateur de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise : "Les activités se sont développées progressivement. Mais on arrive maintenant à une masse critique qui fait qu’on a besoin de lieux de stockage nettement plus importants pour les produits, pour faire des préparations de commandes, pour alimenter les magasins etc.".

Est également en projet, la construction d'un nouveau bâtiment, toujours à Droixhe, qui permettrait d'encore développer de nouvelles activités.