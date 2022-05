Nourrir Liège 2022 : un hub logistique circuit court s’installera à Droixhe

La création de ce hub logistique s’avère bien nécessaire, comme le constate Christian Jonet, coordinateur de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise : "Les activités se sont développées progressivement. Mais on arrive maintenant à une masse critique qui fait qu’on a besoin de lieux de stockage nettement plus importants pour les produits, pour faire des préparations de commandes, pour alimenter les magasins etc. On a eu la chance de pouvoir bénéficier du soutien de la Ville de Liège qui a décidé d’investir pour vraiment donner une impulsion encore plus importante au développement de ces filières locales. Par ailleurs, on va pouvoir bénéficier des fonds du plan de relance européen et wallon pour aussi créer, avec la SPI, à l’horizon 2024 ou 2025, un nouveau bâtiment de 3 à 4000 mètres carrés qui s’installera aussi au marché matinal et qui permettra encore de développer de nouvelles activités.".