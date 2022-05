Nourrir Liège 2022 : quand l’agriculture locale doit composer avec la pollution de certains sols

Adaptation du règlement de Créafarm

Avec le projet Créafarm, la Ville de Liège veut favoriser l’implantation d’activités agricoles sur des parcelles communales. Elle en a récemment modifié le règlement pour permettre des cultures non alimentaires sur des terres polluées, comme deux des trois sites concernés par un appel à projets en cours. Davide Arcadipane de l’échevinat du développement économique et territorial souligne : "Il est très important de valoriser le foncier public, notamment en milieu urbain, et donc on aimerait donner une nouvelle vocation à ces parcelles qui présentent des taux de pollution qui ne permettent pas la production alimentaire. Le collège communal a décidé de s’engager dans des projets professionnels de culture de végétaux non alimentaires, qui pourraient être transformés en énergie, en matériaux, d’en faire commerce, de les utiliser en recherche et développement, en phytoremédiation, des fleurs à couper, de la production de miscanthus, de l’osier, etc., ou de mettre en place aussi une réserve naturelle.".

Davide Arcadipane précise encore : "La priorité reste bien l’alimentation, donc de favoriser l’accès au foncier avec la mise à disposition gratuite de parcelles pour stimuler l’autocréation d’emplois et donc de développer des activités de production agricole, l’objectif étant d’encourager l’émergence de filières courtes de distribution et répondre à une demande de plus en plus croissante des consommateurs liégeois pour des produits locaux et de qualité. Parallèlement à cela, on a aussi ce changement qui prend officiellement forme.".