Nourrir Liège 2022 : Echafaudage, une entreprise d’économie sociale aussi engagée dans l’alimentation durable

Combiner social et durable

Comment Echafaudage est-elle devenue partenaire de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise ? "C’est avant tout une démarche personnelle.", répond Stéphane Riga, "Je suis très touché par les questions environnementales, qui sont également liées aux questions sociales pour moi. J’ai eu l’occasion, en commençant à travailler chez Echafaudage il y a trois ans, de combiner les deux. De l’insertion socioprofessionnelle, clairement du social, et, comme je suis formateur en cuisine, insérer le durable au sein de mon atelier de formation m’a permis de concilier les deux et de rejoindre à la Ceinture Aliment-Terre."

Stéphane Riga poursuit : "On a différents projets sur le feu. Il y a tout d’abord l’atelier de formation qui est, en même temps, la cafétéria de l’ESA Saint-Luc et de la Faculté d’Architecture de l’ULiège. Cette cafétéria est tout doucement en transition. Nous utilisons de plus en plus de produits locaux et nous utilisons de plus en plus de services de logistique issus de l’économie sociale et à faible impact carbone. Nous travaillons beaucoup avec Rayon 9, par exemple, coopérative de livraison cyclo urbaine à vélos cargo. Outre cela, nous participons à un projet pilote de livraison de potages collations dans six écoles fondamentales sur le grand Liège. Six écoles que l’on fournit deux fois par semaine en potage collation bio local. Nous avons également répondu à un appel à projets dans le cadre de la relocalisation de l’alimentation en Wallonie.".