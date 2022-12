Nourrir les oiseaux en hiver, oui ou non ?

Avec le froid et l'hiver qui s'installent, de nombreux oiseaux sont à la recherche de nourriture. Certaines personnes installent d'ailleurs des mangeoires dans leur jardin afin de permettre aux oiseaux de passage de manger quelques graines exemple. Mais en hiver, le nourrissage artificiel ne doit pas forcément être systématique. "Normalement, les espèces d'oiseaux qui passent l'hiver chez nous devraient trouver de la nourriture en suffisance dans la nature", précise Jean-Yves Paquet, ornithologue et responsable du département d'études chez Natagora. C'est surtout durant les jours de grand froid ou de neige que les oiseaux ont besoin d'un petit coup de main afin de trouver de la nourriture plus facilement dans des mangeoires. Quelques graines ou un peu de graisse végétale permettent aussi d'observer plus aisément les oiseaux dans nos jardins durant l'hiver.