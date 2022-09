Nourrir les animaux sauvages et le long des routes : Que peut-on vraiment faire ?

La loi est donc claire. Il y a bel et bien interdiction de nourrir les animaux sauvages. La seule nuance concerne les oiseaux. Mais là aussi, il faut bien faire attention.

Car la nourriture que l’on propose n’est pas toujours adaptée à l’animal. Bien souvent, l’apport de nourriture va profiter en premier lieu aux espèces opportunistes comme les pigeons, les rats ou chats errants par exemple. Mais aussi les ratons laveurs. Et cela peut avoir un impact négatif sur l’environnement puisque ça permet la prolifération de l’espèce.

"Les oiseaux, je les nourris en hiver et seulement en hiver", explique Alain Paquet, ornithologue. "Mais les études s’accumulent et montrent que c’est un vecteur de propagations de maladies et parasites. Il faut donc le faire dans un souci sanitaire strict. Si on donne de l’eau, il faut la changer tous les jours. Et les mangeoires, tout type de graines sont bons sauf les arachides qui dégagent des toxines qui tuent les oiseaux si elles traînent trop dehors. Et puis, si vous voyez un oiseau malade, il faut nettoyer les mangeoires et attendre quelques semaines avant de recommencer."

Quant au pain mouillé, il n’est pas idéal pour les oiseaux et les canards car il gonfle leur estomac et peut provoquer des troubles digestifs.

"Pour les canards, parfois c’est même interdit", rajoute Laurence Delcourt. "On l’interdit, car on jette tout et n’importe quoi. Les gens ne sont pas éduqués et ne savent pas toujours ce qui est bon pour l’animal."

Si jeter du pain aux animaux ce n’est déjà pas très bon, que dire aussi de l’équilibre écologique de l’écosystème. En plus de faire du mal à l’animal, le pain va déstabiliser le fonctionnement de l’eau notamment en cas de grosses chaleurs. L’eau est trop riche en matière nutritive, cela peut même devenir toxique pour les animaux qui y vivent. Et pour rétablir l’équilibre écologique de l’étang, il faudra attendre plusieurs mois.