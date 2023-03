Nourrir la métropole liégeoise malgré les crises climatique et écopnomique, un défi pour le conseil de politique alimentaire

Depuis quelques mois, la métropole liégeoise s’est dotée d’un "conseil de politique alimentaire". Depuis la pandémie, et plus encore depuis l’enlisement du conflit russo-ukrainien, le modèle de l’agrobusiness a véritablement montré ses limites, et les ruptures d’approvisionnement semblent se multiplier. Et pourtant, nous restons souvent dans l’ignorance de la provenance de ce qui arrive dans nos assiettes. Il est donc devenu urgent de se demander si le territoire de l’agglomération est-il capable de nourrir ses habitants en résilience, c’est-à-dire de développer des filières qui résistent aux crises climatiques ou économiques.

Les circuits courts ont été en vogue, au début des premiers confinements. Puis les consommateurs sont revenus largement à de précédentes habitudes d’achat. Les sécheresses ont ensuite contribué à fragiliser les maraîchers et l’inflation a accentué le phénomène : la clientèle a tendance à se détourner des petits producteurs. Dans le même temps, de grands groupes investissent dans des zones agricoles, et le foncier se renchérit : l’accès à la terre est devenu compliqué.

Alors, quelles politiques faut-il mener ? Que doivent faire les pouvoirs publics pour lutter contre la précarité alimentaire ? Que faut-il changer dans nos façons de cultiver, de jardiner, d’acheter, de manger ? Dans cet épisode de Liège en Prime, l’une des chevilles ouvrières de la "ceinture aliment-terre", Virginie Bartholomé pose un premier diagnostic, et trace des pistes de solutions.