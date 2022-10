" Nourrir l’humanité, c’est un métier ", deuxième acte à Fleurus

En 2012, Charles Culot présentait dans les théâtres Nourrir l’humanité, c’est un métier. Comédien, fils d’agriculteur reconverti en metteur en scène, il monte avec le Collectif Ad Hoc cette pièce, portrait d’une agriculture en pleine mutation. Parti à la rencontre de ceux qui cultivent ce que nous mangeons il dresse le constat d’une profession en difficulté, d’un métier trop méconnu bien qu’essentiel.

Huit ans après sa sortie de, Charles Culot a retrouvé ceux qu’il avait racontés. Que sont-ils devenus, et qui sont ceux qui aujourd’hui prennent la relève ? Persuadé de la puissance du théâtre pour interpeller et remettre en question nos modes de pensées, ce deuxième acte interroge nos choix alimentaires et par ce biais aborde les questions de santé, de préservation de la planète et de justice sociale… Le Collectif Ad Hoc propose ici une vision optimiste du futur agricole offrant de nouvelles perspectives. Cette fois encore, la pièce est avant tout un hommage à ceux qui nourrissent et qui se battent pour le faire bien.

"Nourrir l’Humanité" rappelle que derrière cet acte en apparence banal – manger – se cachent des histoires poignantes d’hommes et de femmes qui portent un amour infini pour le vivant et pour la vie.

A l’issue de chaque représentation, le public sera invité à un échange avec des agriculteurs, des hommes et des femmes de terrain qui sensibiliseront à leur quotidien et à ses enjeux.

Informations pratiques

Nourrir l’humanité, c’est un métier - acte II c’est du 15 au 18 novembre 2022.

La Ferme de Martinrou

Chée de Charleroi 615, 6220 Fleurus