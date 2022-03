"Nourrir l’humanité – Acte 2": focus sur le quotidien des agriculteurs dans une création théâtrale à Rixensart

En 2011, le comédien Charles Culot décide de mettre en lumière le quotidien difficile d’une partie de la population qui en nourrit une autre. Il crée alors Nourrir l’Humanité c’est un métier, abordant par le biais du théâtre documentaire les dures réalités du monde agricole. En France, un agriculteur se suiciderait en effet tous les jours, selon la Mutualité sociale agricole (MSA). Avec ce spectacle, Charles Culot pose la question de la santé d’une société qui laisse disparaître ceux qui la nourrissent. Les témoignages ne laissent pas indemnes.

Dix ans plus tard, la Compagnie Adoc, dont fait toujours partie Charles Culot, est repartie sur les routes, à la rencontre des agriculteur.rices. Le paysage agricole a bien changé depuis toutes ces années : de plus en plus de personnes retournent à la terre et font le choix de produire autrement malgré un modèle intensif toujours bien ancré dans les pratiques. Sur scène, ce sont ces témoignages qui prennent vie et qui se jouent sur fond de cuisine familiale où l’odeur de la terre se mélange avec celle de la paille et des étables.