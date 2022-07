Nour Ayadi aux Midis Minimes, gagnez deux places

Nour Ayadi est née au Maroc en 1999 et a commencé à jouer du piano à l'âge de six ans. Elle est admise au CNSMD de Paris à dix-sept ans et à l'École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Elle est ensuite lauréate des nombreux concours prestigieux.

Elle se perfectionne maintenant à la Chapelle royale Reine Elisabeth. En 2020, elle sort son premier CD autour des œuvres de Robert et Clara Schumann et de Stravinsky, présenté sur France Musique et Women's Radio Station à Londres.

Lors de ce concert des Midis Minimes, Rameau, Chopin et Rachmaninov seront mis à l'honneur par la jeune pianiste.

Plus d'info: Musici - Festival Midis Minimes (midis-minimes.be)

Gagnez deux places, le 22 juillet à 12 heures 15 au Conservatoire royal de Bruxelles