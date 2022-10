"Notre vol est parti avec vingt personnes à bord": voyage de noce annulé suite à la grève et au chaos à l'aéroport de Charleroi

Comment expliquer cette situation ?

On l'a dit plus haut: le personnel de Security Masters, qui assure le filtrage des passagers, est rentré chez lui. Jeu de dominos: le personnel de la société Protection Unit, employé d'habitude à d'autres tâches de sécurité sur le site, tente bien de prendre le relais mais, semble-t-il, ne dispose pas du personnel suffisant pour faire face à l'afflux de passagers. Pas suffisamment en tout cas pour permettre à tous les passagers de rentrer dans le terminal.

La police est également présente quant à elle aux abords du terminal. "Les portes sont ouvertes par la police tous les X passagers et ceci pour garantir un flux souple vers les postes en toute sécurité", a indiqué Philippe Verdonck, le directeur de BSCA.

Mais à 11h30, le couperet est tombé: le BSCA diffusait un message demandant aux passagers de rentrer chez eux. L'espoir (ténu) des uns s'envolait définitivement, retour à la case "maison".

Au-delà des nombreux vols retardés, précisons que la compagnie aérienne TUI fly avait pris les devants face à ce mouvement de grève et ainsi dévié vers l'aéroport de Bruxelles ses deux vols prévus lundi après-midi à destination de Tenerife et Murcia. Les passagers concernés ont été contactés et invités "à se rendre directement à l'aéroport de Bruxelles à l'heure prévue à l'origine".

A l'origine de tout ça...

A l'origine du mécontentement du personnel de Security Master figure la décision des responsables de BSCA Security de scinder le lot 1 de sécurité (filtrage des passagers) entre deux prestataires et de lancer un appel d'offres en ce sens récemment. La direction de BSCA Security justifie cette option par la volonté de trouver une continuité dans le service difficile, selon elle, à rencontrer avec un seul opérateur.

Depuis plusieurs semaines, le personnel de Security Master, directement concerné, s'oppose à cette scission du lot, y voyant une mise en concurrence qui pourrait peser sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs et introduire, le cas échéant, des différences de traitement entre les effectifs des deux prestataires attendus. Une grève avait également éclaté le 2 octobre dernier.

Le personnel de Security Master n'envisage pas pour l'heure de reprendre le service ce lundi. "On est disponible si la direction souhaite avancer mais pour l'heure, on n'a pas été contacté", a indiqué Kevin Peeters.