Notre Village héberge des personnes porteuses d’un handicap mental depuis 60 ans en Brabant wallon

Notre village (qu’on appelait auparavant "Village numéro 1") est né il y a 60 ans à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. Créée par des parents, la structure accueille depuis 1963 des adultes porteurs de handicap mental. Un encadrement qui doit évoluer en s’adaptant au vieillissement des bénéficiaires et qui coûte de plus en plus d’argent. Notre Village enregistre d’ailleurs un déficit structurel depuis plusieurs années et cherche des solutions pour assurer son avenir. Le directeur de "Notre Village" Emmanuel Gailly était l’invité de Brabant wallon matin ce mercredi.