Notre univers a-t-il été créé en laboratoire par une civilisation avancée ?

Comme l'explique Interesting Engineering, "notre univers a une géométrie plate avec une énergie nette nulle, une civilisation avancée aurait pu développer une technologie qui a créé un bébé univers à partir de rien grâce à un tunnel quantique." Selon cette hypothèse, la civilisation en question aurait réussi à combiner les deux piliers de la physique moderne : la mécanique quantique et la gravité.

Cette idée permettrait non seulement d'expliquer l'origine de notre univers mais aussi de réconcilier la notion religieuse d'un créateur avec la science. De plus, notre univers pourrait alors être vu comme un système biologique qui maintient la longévité de son matériel génétique sur plusieurs générations (un univers mère qui fait un bébé, qui lui-même arrivera peut-être un jour à la maitrise de la création d'un autre bébé univers), comme l'explique Avi Loeb dans Scientific American.

De ce point de vue là, le principe anthropique est perdu puisque le but de la création de notre univers ne serait pas l'Homme mais bien l'intelligence de pouvoir avancer plus loin que l'univers précédents. Cette idée suit la notion de sélection darwinien, essayer que les générations qui suivent soient plus intelligentes, plus fortes, plus aptes à la survie que la précédente.